Er zal in de Europese Unie dit jaar veel minder wijn gedronken worden dan normaal door de coronacrisis, voorspelt de Europese Commissie maandag. De commissie verwacht dat de algehele wijnconsumptie in de 27 EU-landen tussen augustus 2019 en juli 2020 met 107 miljoen hectoliter zal dalen vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Omgerekend komt dat neer op een daling van zo'n 24 liter wijn per persoon.

De commissie merkt op dat met name kwaliteitswijnen minder worden gedronken, omdat deze meestal in restaurants en andere horecagelegenheden geschonken worden. Door de coronacrisis is de horeca op veel plekken tijdelijk gesloten.

Wel zijn consumenten meer wijn in retailwinkels als supermarkten en slijterijen gaan kopen, maar die lichte stijging is volgens de commissie dus niet voldoende om de terugval van de rest te compenseren.

Naast een daling van de wijnconsumptie in de EU, verwacht de commissie ook dat de wijnexport een flinke klap zal krijgen en voorspelt een daling van 14 procent. De daling wordt niet alleen verklaard door de vraaguitval vanwege de coronacrisis, maar ook door Amerikaanse importheffingen van 25 procent die sinds vorig jaar gelden op Europese producten zoals Franse wijn.

