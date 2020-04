De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie is maandag met meer dan 100 procent gecrasht naar een prijs negatieve prijs van - 2,50 dollar. Iemand die een vat olie voor mei wil kopen krijgt momenteel dus geld toe. Nooit eerder daalde de prijs van een vat Amerikaanse olie onder nul.

Dat de prijs maandag hard daalt, met snelheden die sinds de jaren tachtig niet meer gezien zijn, heeft alles te maken met termijncontracten. Maandag lopen de termijncontracten voor mei af en die worden nu massaal gedumpt, omdat door de coronacrisis maar weinig mensen in mei op een vat olie zitten te wachten.

Vanaf dinsdag zal er in termijncontracten voor juni worden gehandeld, momenteel kost een vat Amerikaanse olie voor juni rond de 22 dollar, vele malen hoger dus dan voor mei.

De olieprijs daalt al een tijdje door een combinatie van het gebrek aan vraag naar de grondstof en de gigantische voorraden. Door de coronacrisis staan economieën wereldwijd stil, waardoor er simpelweg minder olie gebruikt wordt en de voorraden steeds verder toenemen.

Om de olieprijs weer iets omhoog te krijgen sloten 23 olieproducerende landen vorige week een akkoord om de productie te verlagen. Analisten denken echter dat de productieverlaging bij lange na niet voldoende is om de vraaguitval op te vangen, waardoor de voorraad alsnog zou groeien. "We zien weleens vaker situaties waarbij er overproductie is, maar deze cijfers zijn ongekend. Dit zijn wel bizarre tijden" zei ABN-econoom Hans van Cleef vorige week tegen NU.nl over de situatie op de oliemarkt.