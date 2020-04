Wie niet zelf - al dan niet met succes - aan de slag is gegaan met een schaar, de tondeuse of haarverf snakt inmiddels naar de kapper. Kappersvakorganisatie ANKO heeft verschillende protocollen opgesteld die nu ter beoordeling liggen.

"Er wordt overwogen of we onder voorwaarden weer open kunnen", zegt een woordvoerder van de ANKO maandag desgevraagd. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of kappers mondmaskers kunnen dragen om het werk veilig te kunnen uitvoeren. "Dat is nu aan het RIVM."

Maandagmiddag overlegt de kappersorganisatie met de vakbonden over de protocollen, waar de woordvoerder verder niet al te veel over wil zeggen. "Ik communiceer straks liever hét protocol. We hopen dat we weer open mogen en dat we een datum krijgen vanaf wanneer dat kan."

De ANKO is ook al bezig met richtlijnen voor hoe de achterban het een en ander kan regelen als het zover is. "Want dan verwachten we een stormloop. Dus we zijn nu bezig onze leden daarbij met adviezen te helpen."

De kapperszaken zijn net als de horecagelegenheden in ieder geval gesloten tot en met dinsdag 28 april. Het kabinet maakt dinsdag bekend welke maatregelen verlengd dan wel versoepeld worden.

