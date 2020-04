De afname van contante betalingen die al jaren te zien is, wordt in 2020 versterkt door de coronamaatregelen, schrijven Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank maandag in een gezamenlijk onderzoek. Zo is de afgelopen week een afname van zo'n 30 procent van cashopnamen te zien, wat een eerste indicatie is.

Over heel 2019 nam het aandeel contante betalingen verder af naar 32 procent, tegenover 37 procent in 2018. Pinbetalingen vertegenwoordigden vorig jaar 67 procent van het totaal, wat een toename van 4 procentpunt was ten opzichte van een jaar eerder.

De voorspelling is dat het aandeel van de pinbetalingen in 2020 verder zal groeien. De digitaliseringstrend zet verder door, maar daarbij komt het effect van de coronamaatregelen. Banken verhoogden al de limiet bij contactloze betalingen, en in winkels worden mensen gestimuleerd om te pinnen zodat handcontact wordt beperkt.

"Deze maatregelen hebben tot gevolg dat mensen die normaliter contant betalen nu vaker (contactloos) pinnen", aldus DNB. Het is wel de vraag of de grote toename die door de ontwikkelingen nu te zien is blijvend zal zijn, stellen de onderzoekers.

