De Nederlandse consument weet HEMA - zowel de fysieke winkels als online - weer te vinden. Nadat premier Mark Rutte medio maart Nederlanders had opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, daalden de verkopen aanzienlijk. "Het gaat weer de goede kant op", zegt een woordvoerder van HEMA maandag.

"Natuurlijk hebben we nog wel last van de coronacrisis, maar we doen er alles aan." Zo zijn in de winkels maatregelen getroffen zodat consumenten veilig kunnen winkelen. HEMA ziet niet alleen het aantal klanten weer toenemen, "ze geven ook significant meer uit dan daarvoor". Bovendien zijn de online verkopen verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De winkels van HEMA in Nederland zijn niet dicht geweest, maar de buitenlandse vestigingen wel. De zaken in Duitsland gaan maandag weer open en die in Oostenrijk begin mei. "We verwachten dat de rest in de komende weken weer open kan." HEMA heeft winkels in twaalf landen. "We maken gebruik van steunmaatregelen van de overheid in de landen waar we actief zijn."

Om de financiële tegenwind als gevolg van de coronacrisis het hoofd te bieden, heeft HEMA in Nederland met een aantal verhuurders van winkelpanden afgesproken in april en mei minder huur te betalen.

Jumbo-supermarkten krijgen een HEMA-hoekje

Voor zeventien winkels neemt supermarktconcern Jumbo de huurverplichtingen van HEMA over. De bedrijven hebben een partnerschap gesloten. Op zes stations komen de ketens met een gezamenlijk winkelconcept, waarvoor Jumbo eten en drinken levert. Daarnaast worden in alle Jumbo-supermarkten in Nederland en België HEMA-producten verkocht.

"Op dit moment hebben twaalf supermarkten al HEMA-spullen zoals papier, handdoeken en theedoeken en feestartikelen." Eind juni moeten vijftig van de supers aparte HEMA-hoekjes hebben. Jumbo betaalt HEMA een vergoeding voor het voeren van de producten. Het eerste deel daarvan is betaald, zo meldt het bedrijf op de website.

HEMA heeft een behoorlijke schuldenlast en moet die zien terug te brengen.

