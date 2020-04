Luchthaven Schiphol stelt de gunning voor de bouw van een nieuw terminalgebouw uit, maakt exploitant Schiphol Group maandag bekend.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou Schiphol in juni beslissen welke aannemer aan de slag mag met de bouw van een nieuwe terminal, die de bestaande terminal moet ontlasten. Schiphol liep de laatste jaren niet alleen qua vliegbewegingen tegen het plafond aan, ook de terminal zat vol.

Nu het vliegverkeer als gevolg van de coronacrisis een ongekende terugval doormaakt, is de bouw van een nieuwe terminal op korte termijn minder noodzakelijk. Schiphol Group liet eerder al weten investeringen en projecten vanwege de uitbraak opnieuw tegen het licht te houden.

"Zoals eerder aangegeven zal de COVID-19-pandemie voor een nog onbekende periode een ongunstig effect hebben op de passagiersvraag naar vliegreizen via de luchthavens van de Schiphol Group", aldus het bedrijf. "Het is niet ondenkbaar dat het enkele jaren gaat duren voordat het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen terug op het niveau van voor de COVID-19-crisis is."

De bouw van een nieuwe pier, die al enige tijd geleden gestart is, gaat wel door. Wel worden wat andere kleine projecten opgeschoven. De nieuwe terminal had in 2024 klaar moeten zijn. Schiphol komt later met een nieuwe planning.

