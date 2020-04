Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft het overleg met de vakbonden over een offer van de werknemers in de coronacrisis afgebroken. Volgens de vertegenwoordiging van de werkgevers in de sector willen de bonden niet meewerken aan de verdeling van de pijn als gevolg van de coronamaatregelen.

KHN vroeg namens de achterban of de vakbonden willen meewerken aan het brengen van offers, zoals een gespreide of latere uitbetaling van het vakantiegeld en het stopzetten van de opbouw van vakantiegeld en -dagen zolang de horeca gesloten moet blijven. KHN oppert ook de mogelijkheid om de pensioenopbouw en premiebetaling een paar maanden stop te zetten.

Volgens de brancheorganisatie willen de vakbonden alleen praten over maatregelen voor de lange termijn. "Alle financiële druk ligt nu alleen op de schouders van de werkgever", aldus KHN. "Er is geen enkel offer van de werknemers gevraagd of geboden."

Als niet snel wordt ingegrepen, dreigt volgens KHN sluiting van twee derde van de horecazaken voor 1 juli. "Het is volgens KHN onvermijdelijk dat ook door werknemers een steentje moet worden bijdragen om de horeca te laten overleven."

