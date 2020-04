Luchtvaartmaatschappij KLM ziet toch af van het plan om topman Pieter Elbers een hogere bonus te kunnen uitbetalen, meldt KLM in een persbericht. Dit voornemen stond als punt op de agenda van de aandeelhoudersvergadering die binnenkort plaatsvindt. Daar wordt nu van afgezien vanwege de onrust die afgelopen dagen is ontstaan over de bonusverhoging.

In de nieuwe bonusregeling zou de bonus van topman Elbers verhoogd worden van 75 procent van het basissalaris, naar 100 procent. De bonus zou hiermee gelijk zijn aan de bonus van Air France-KLM-hoofd Ben Smith. Elbers ziet nu zelf van de bonusverhoging af.

"Alle focus van mij, en mijn KLM collega's is op de continuïteit van de onderneming en het behoud van KLM voor Nederland. Daar moet het over gaan en niet over beloningen. Ik betreur de ontstane onrust zeer", schrijft Elbers in een verklaring.

Met de onrust verwijst hij naar de kritiek van de afgelopen dagen, onder meer van Tweede Kamerleden en minister Wopke Hoekstra van Financiën. Zij waren kritisch, omdat de luchtvaartmaatschappij in zwaar weer verkeert door de coronacrisis en hierdoor heeft moeten aankloppen bij de Nederlandse regering voor steun.

De regering, aandeelhouder in Air France-KLM, onderhandelt momenteel samen met de Franse evenknie over een steunpakket voor het luchtvaartconcern. Het in stand houden van het huidige beloningsbeleid lijkt hier onderdeel van te zijn.

