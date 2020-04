Webwinkelgigant Amazon heeft bij een paar Amerikaanse distributiecentra warmtebeeldcamera's opgehangen om de temperatuur van medewerkers in de gaten te houden, zeggen verschillende Amazon-medewerkers tegen persbureau Reuters. Door dit type camera's te gebruiken, hoopt Amazon COVID-19-besmettingen zo snel mogelijk op te sporen.

Het gebruik van de camera's laat zien dat Amazon naarstig op zoek is naar manieren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zonder distributiecentra te hoeven sluiten.

Inmiddels zouden in ongeveer vijftig Amerikaanse distributiecentra coronavirusbesmettingen zijn geconstateerd. Slechts een paar van die vestigingen is dichtgegaan na de besmettingen, wat tot woedende reacties onder personeel leidde dat in vestigingen werkt die wel open zijn gebleven. Zij willen dat distributiecentra waar besmettingen zijn geconstateerd tijdelijk gesloten en grondig schoongemaakt worden.

Amazon besloot vorige week nog zes distributiecentra te sluiten, na een conflict tussen het concern en vakbonden. De vakbonden vinden dat Amazon te weinig doet om de gezondheid van personeel te garanderen en stapten naar de rechter. De rechter gaf de vakbonden gelijk en bepaalde dat Amazon tijdelijk alleen nog essentiële producten mag leveren, zoals voedsel en medisch gerelateerde producten. Hierop besloot de webwinkelgigant de werkzaamheden stil te leggen.

