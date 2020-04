Het aantal vluchten op Schiphol is op zijn vroegst pas in 2023 op het oude niveau, zegt Schiphol-topman Dick Benschop zaterdag in Trouw. De baas van Schiphol denkt na over een stapsgewijs herstel van de activiteiten op de luchthaven.

"Ik wil een gecontroleerd herstel", zegt Benschop tegen de krant. "Dat kan jaren duren."

Het maximumaantal vluchtbewegingen op Schiphol staat op 500.000 per jaar. Wanneer er na de coronacrisis weer meer vraag is naar vluchten, wil de Schiphol-topman niet dat het plafond in één keer weer wordt bereikt.

Hoe het stapsgewijze herstel er precies uit gaat zien, kan de topman zaterdag nog niet zeggen. Of de vluchttijden die vrijkomen door bijvoorbeeld een faillissement van een luchtvaartmaatschappij gelijk opgevuld gaan worden, ligt volgens Benschop aan de maatschappelijke prioriteiten.

"Natuurlijk is Schiphol er om Nederland te verbinden met de wereld, met economische centra. Maar we moeten ook verduurzamen en een betere balans creëren met de omgeving, die overlast ervaart. Ik wil onderzoeken hoe we dat kunnen doen", aldus Benschop tegen Trouw.

De topman houdt rekening met verschillende uitkomsten van de crisis. Zo is nog onduidelijk hoelang de crisis duurt en is het verloop van het economische herstel niet te voorspellen. Ook het reisgedrag van burgers en bedrijven kan volgens Benschop mogelijk veranderen, bijvoorbeeld doordat er nu veel gebruik wordt gemaakt door videobellen.

Voorbereiden op anderhalvemetersamenleving

Een deel van Schiphol is al ingericht op de anderhalvemetersamenleving, met onder meer schermen en strepen op de grond. "Maar het is nog maar de vraag hoe het gaat in een situatie dat er meer gevlogen wordt", aldus Benschop tegen Trouw.

Daarom wordt gewerkt aan een protocol voor de nabije toekomst, dat volgende week klaar moet zijn. "Mogelijk is daarbij een vereiste dat we alle passagiers screenen met een fit-to-fly-vragenlijst", zegt Benschop. Ook het meten van de lichaamstemperatuur van passagiers is een mogelijkheid.

