Betaalbedrijf Ayden betrekt in het najaar van 2020 het leegstaande pand van Hudson's Bay aan het Rokin in Amsterdam. Dat bevestigt financieel topman Ingo Uytdehaage van Adyen vrijdag aan Het Parool. Het pand staat sinds eind december leeg, nadat het warenhuis uit Canada besloot om na 2,5 jaar weer uit Nederland te vertrekken.

"We willen naar een plek waar we zichtbaar zijn. We zijn als klein Amsterdams bedrijf begonnen en de afgelopen jaren hard doorgegroeid. Daar hoort bij dat je laat zien wie je bent", zegt Uytdehaage.

Het betaalbedrijf betrekt vrijwel het hele warenhuiscomplex, zowel de panden aan het Rokin als de achtergelegen Grote Vleeshal aan de Nes. Alleen de voormalige kindermodeafdeling van Hudson's Bay blijft leegstaan.

Ayden gaat eerst grondig verbouwen voordat het in het najaar naar het pand verhuist. Volgens Uytdehaage is het eerste deel in oktober klaar, het tweede en laatste deel voor het einde van het kalenderjaar. Er moet plek zijn voor duizend medewerkers.