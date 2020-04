Het wordt steeds stiller in het Nederlandse luchtruim. Waar in maart het vliegverkeer al flink afnam, is dat in april bijna stilgevallen. Van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vinden helemaal geen commerciële vluchten meer plaats.

"We hebben nog een paar repatriëringsvluchten gehad, maar het werd steeds stiller", zegt een woordvoerder van de Rotterdamse luchthaven vrijdag. "In maart was het al fors minder, maar nu ligt het commerciële vliegverkeer helemaal stil."

Op Zestienhoven, zoals het in de volksmond genoemd wordt, staan zes toestellen van Transavia geparkeerd en de luchthaven is nog wel open. "24 uur per dag, zeven dagen per week", zegt de woordvoerder. "Er zijn sowieso nog wat zakenjets en natuurlijk de trauma- en politiehelikopter. Bovendien zijn we uitwijkluchthaven voor Schiphol in geval van nood. De luchtverkeersleiding is dan ook gewoon bemand."

Op Eindhoven Airport, na Schiphol op gepaste afstand de grootste luchthaven van Nederland, is nog wel wat commercieel vliegverkeer. "Maar het zijn nog geen tien vluchten per dag", zegt een woordvoerder van het Brabantse vliegveld. Ryanair pendelt drie keer in de week tussen Eindhoven en Londen Stansted. "En WizzAir vliegt dagelijks naar Boedapest en een paar keer per week naar Sofia." Ook op Eindhoven staan zes Transavia-toestellen geparkeerd.

Op Schiphol is het aantal vluchten vergeleken met vorig jaar gedecimeerd. "We hebben nu iets meer dan 120 vluchten per dag", zegt een woordvoerder van Schiphol. "Dat is ongeveer 10 procent van wat het normaal zou zijn, zo'n 1.200." Het aantal passagiers dat via Schiphol reist, is afgenomen tot 5 procent van wat normaal zou zijn.

De Aalsmeerbaan is op de nationale luchthaven sinds eind maart al in gebruik als parkeerplaats voor vliegtuigen, vooral van KLM. Het vliegverkeer word hard geraakt door de maatregelen die gelden in verband met het coronavirus, er zijn negatieve reisadviezen en vliegbeperkingen. KLM kondigde eerder aan met een zeer beperkte zomerdienstregeling te vliegen.