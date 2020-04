Woonwinkel IKEA opent op 28 april weer de deuren in Nederland. Dat maakt het bedrijf vrijdagavond bekend.

"De heropening op 28 april is onder voorbehoud. Wij blijven alert op de maatregelen en adviezen van het RIVM en de Nederlandse overheid", laat een woordvoerder van IKEA aan NU.nl weten. Alle winkels van IKEA in Nederland waren sinds 17 maart gesloten.

Er gelden tal van maatregelen voor als de winkels opengaan. Zo mag er maar een beperkt aantal klanten tegelijkertijd naar binnen en niet meer dan twee mensen samen. Ook zijn er plexiglasschermen bij de kassa's en klantenservice en er wordt gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand.

De speelruimte en het restaurant blijven voorlopig dicht.

IKEA sloot de winkels, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa en de Verenigde Staten, medio maart op eigen initiatief. "Omdat we op dat moment vonden dat dit de beste en meest verantwoorde keuze was om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten te waarborgen", aldus IKEA.

Het bedrijf roept klanten op om niet te komen funshoppen. "Hoewel we onze deuren weer openen, vragen we onze klanten om doelgericht naar de winkel te komen en voorafgaand aan het bezoek de website te raadplegen en kennis te nemen van de maatregelen."

De winkels in China gingen eerder bijna allemaal weer open.

