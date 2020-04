Na bijna 150 jaar valt in september het doek voor het mondgeblazen kristalglas uit Leerdam, tegenwoordig Royal Leerdam Crystal. Dat heeft eigenaar Royal Delft Group, waar ook het Delfts Blauw van De Porceleyne Fles toe behoort, vrijdag bekendgemaakt.

"Het doet veel zeer", zegt directeur Henk Schouten. "We hadden al besloten niet meer te produceren vanuit Leerdam maar daar zou wel een winkel blijven voor het glas, maar toen kwam corona."

Royal Leerdam Crystal komt voort uit de Koninklijke Nederlandse Glasfabrieken, uit Leerdam. Dat bestond uit drie divisies: één waar verpakkingsglas werd gemaakt zoals voor flesjes, één waar wijnglazen op pootjes werden gefabriceerd en het mondgeblazen kristalglas. De eerste twee divisies werden eerder al verkocht aan een Amerikaanse bedrijf. Die takken bestaan nog.

Het kristal ging in 2008 naar De Porceleyne Fles. "Het Delfts Blauw hebben we de laatste jaren winstgevend gekregen", vertelt Schouten. "Maar het kristalglas niet."

De glasblazers zouden bij wijze van bezuiniging al niet meer in Leerdam blazen, maar op andere locaties, gecoördineerd vanuit Delft. In Leerdam zou een winkel blijven voor het glas. "Dat gaat nu ook niet meer door. We stoppen per 1 september met alle activiteiten."

Volgens Schouten is de coronacrisis de nekslag voor het bedrijf, waarvan de financiële positie al geruime tijd wankel was en de vooruitzichten weinig florissant. "Dat wordt nog eens versterkt door de uitbraak van het coronavirus."