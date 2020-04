Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft de afgelopen twee weken meer dan 97.000 aanvragen ontvangen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels hebben 81.000 werkgevers al geld ontvangen, zij deden aanvragen voor meer dan 1,3 miljoen werknemers.

Daarmee is een bedrag van ruim 1,5 miljard euro gemoeid. Dat maakt het UWV, dat belast is met de uitvoering van de regeling, vrijdag bekend.

De NOW-regeling is door het kabinet in het leven geroepen om massaontslagen als gevolg van de coronacrisis te voorkomen.

Werkgevers die voor een periode van drie maanden minimaal 20 procent omzet verwachten te verliezen als gevolg van de maatregelen die zijn ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen in aanmerking voor de regeling die op 6 april van kracht werd.

"Na één week waren er zo'n 79.000 aanvragen binnen. In de tweede week zijn daar nog zo'n achttienduizend aanvragen bijgekomen", meldt het UWV. Ondanks dat het niet meer zo hard gaat als de eerste dagen, komen nog steeds dagelijks duizenden aanvragen binnen. Aanvragen kunnen tot eind mei worden ingediend.

"Tot nu toe zijn zo'n vierduizend aanvragen afgewezen omdat ze niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld omdat er geen loonsom is in januari", aldus het UWV. De uitvoeringsinstantie zegt zich ervan bewust te zijn dat de regeling niet voor iedere onderneming toepasbaar is.

"Voor de ondernemers die het betreft, is dat heel vervelend. Hierover vindt overleg plaats met het ministerie, maar niet voor elke specifieke situatie zal een oplossing kunnen worden gevonden."

