De Nederlandse tak van uitzendbureau voor de horeca Mise en Place heeft faillissement aangevraagd. Dat maakt de onderneming vrijdag bekend. Het bedrijf levert personeel aan onder meer de Hilton-hotels, de Johan Cruijff ArenA en congrescentrum RAI Amsterdam.

Door het faillissement verliezen 160 vaste medewerkers hun baan en ruim 3.500 uitzendkrachten moeten op zoek naar ander werk. "Mise en Place is zwaar getroffen door de huidige crisis ten gevolge van COVID-19", zegt directeur Hubert Ummels.

De omzet is als gevolg van de coronamaatregelen in één klap helemaal weggevallen. "Onze mensen kunnen alleen aan de slag als grote groepen mensen bij elkaar komen."

De overheidssteun is volgens het bedrijf niet toereikend om de huidige omstandigheden door te komen. Er is nog geprobeerd de medewerkers aan het werk te krijgen in distributiecentra en bij online supermarkten.

"Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd." De salarissen van de studenten die voor het uitzendbureau werkten, zijn donderdag nog uitbetaald.

Buiten Nederland is de Mise en Place-groep actief in België, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, met ruim 9.500 (flex)medewerkers en met diverse bedrijven zoals Staffable Payroll, Servicecenter 4Hospitality en Q-staff.

