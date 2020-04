Het ziekteverzuim in de bouw is in de afgelopen maand grofweg verdubbeld. Dat zegt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vrijdag op basis van een enquête onder de achterban.

Het EIB ondervroeg werkgevers in de bouw, zzp'ers en zo'n veertienhonderd werknemers. "Het aantal mensen dat zich ziek heeft gemeld is ongeveer verdubbeld vergeleken met hoe het normaal rond deze periode is", aldus Van Hoek. De meeste ziekmeldingen zijn volgens hem uit voorzorg gedaan, bijvoorbeeld bij verkoudheid.

De meeste ziekmeldingen hebben betrekking op bouwvakkers. "De mensen die dagelijks op de bouwplaats aan het werk zijn." Maar ook bij uitvoerend, technisch en administratief personeel melden meer mensen zich ziek, maar in mindere mate. "Dat is eigenlijk altijd al zo", zegt de EIB-directeur.

Onder bouwvakkers ligt het ziekteverzuim op rond de 10 procent, bij de overige werknemers in de bouw op 5 procent. Bouwbedrijven geven aan maatregelen te treffen op de bouwplaats om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De keten en toiletten worden vaker schoongemaakt en er worden mondkapjes beschikbaar gesteld.

Van die mondkapjes maakt "nog geen 10 procent" van de bouwvakkers gebruik. Wel geeft meer dan 80 procent aan vaker de handen te wassen. De bouwvakkers reizen overwegend nog wel samen in een busje van en naar de bouwplaats. Van Hoek: "Vier op de tien geven aan dit niet meer te doen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.