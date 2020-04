Het aandeel van de Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences schoot vrijdag omhoog na een nabeurs verschenen bericht over een effectieve behandeling van COVID-19 in een Amerikaans ziekenhuis.

Volgens de medische vakwebsite STAT bleek het middel remdesivir goed aan te slaan tijdens een test onder 113 patiënten in het ziekenhuis van de universiteit van Chicago.

Binnen een week konden bijna alle patiënten naar huis. Wel zijn er twee mensen overleden. STAT baseert zich op communicatie binnen het ziekenhuis zelf.

Nadat STAT met het bericht was gekomen, steeg het aandeel Gilead nabeurs met 16 procent naar 89,10 dollar.

Gilead zelf zegt in een reactie dat er geen conclusies moeten worden verbonden aan één test. In Chicago werd bijvoorbeeld geen controlegroep gebruikt om te controleren hoe de ziekte zonder remdesivir verloopt.

In totaal voert het concern op 152 locaties testen uit. Naar verwachting wordt in mei meer duidelijk over de werking van het middel.

Desalniettemin zijn analisten voorzichtig optimistisch. Een analist van RBC Capital Markets zegt dat de resultaten op het eerste gezicht veelbelovend lijken. "Toch zitten er grenzen aan de interpretatie van deze gegevens."

