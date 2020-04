De Chinese economie is fors gekrompen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In het eerste kwartaal van 2020 viel het bruto binnenlands product (bbp) 6,8 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder.

China is hard getroffen door het coronavirus. Het openbare leven van het land lag tijdens het eerste kwartaal van 2020 nagenoeg stil vanwege de strenge lockdown. Tot nu toe zijn meer dan 140.000 mensen in het land aan COVID-19 overleden.

Het is voor het eerst sinds 1992 dat de Chinese economie is geslonken. In dat jaar begon China de omvang van de economie per kwartaal te meten.

De afname is met 6,8 procent iets groter dan de analisten over het algemeen hadden voorspeld. Zij gingen uit van een krimp van 6,5 procent. Eind 2019 groeide de Chinese economie nog met 6 procent. Dergelijke groei is voor China, de tweede economie van de wereld, al zo'n dertig jaar vaste kost.

Wel is de industriële productie in maart minder afgenomen dan werd verwacht. Het lijkt erop dat de pogingen om de economie in februari weer op gang te krijgen effect hebben gehad.

Analisten waarschuwen dat China nog een flinke strijd te wachten staat om de economische groei weer op peil te brengen. Handelspartners van het land hebben nu eveneens te maken met lockdowns, waardoor er minder vraag naar Chinese producten is. Ook de binnenlandse vraag is nog niet op niveau.

