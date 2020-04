De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag met federale richtlijnen gekomen om de economie van de Verenigde Staten weer op gang te brengen na de lockdown door het coronavirus. Gebieden waar de epidemie onder controle is, kunnen de economie in drie fases heropenen door noodmaatregelen stapsgewijs te versoepelen.

Voordat het driestappenplan in werking gaat, moeten de afzonderlijke staten aan een aantal voorwaarden voldoen, aldus de richtlijnen. Zo moet er al twee weken een dalende trend te zien zijn in de hoeveelheid coronabesmettingen.

Ook moet er veel getest kunnen worden op symptomen van het coronavirus en dient er uitgebreid contactonderzoek plaats te vinden als iemand besmet blijkt te zijn. Ook moet er een uitgebreid testprogramma voor antistoffen aanwezig zijn op plekken waar medisch personeel werkt.

Drie fases

Als aan die voorwaarden is voldaan, kan de eerste fase ingaan. Daarin moeten groepen van meer dan tien mensen worden vermeden als niet de gepaste afstand kan worden gehouden. Ook wordt reizen afgeraden en thuiswerken aangemoedigd. Scholen blijven gesloten, maar bioscopen, theaters, restaurants, stadions en kerken mogen open, mits er strikt rekening wordt gehouden met onderlinge fysieke afstand tussen de bezoekers.

Als er geen terugval is in het aantal coronabesmettingen kan een staat de tweede fase in. Dan dienen groepen van vijftig mensen en meer te worden ontmoedigd als social distancing praktisch niet mogelijk is. In deze fase mag iedereen weer vrijelijk reizen en scholen en jeugdkampen mogen weer samenkomen. Ook café's mogen open, mits er niet teveel mensen dicht op elkaar staan.

In fase drie mogen werknemers weer ongelimiteerd naar kantoor.

Gouverneurs hebben de verantwoordelijkheid

In het document staat dat de aanbevelingen ingevoerd kunnen worden per staat of per provincie en dat de verantwoordelijkheid ligt bij de gouverneur van de staat. Eerder deze week maakte Trump nog ruzie met enkele gouverneurs over wie uiteindelijk het laatste woord zou hebben over de opstart van de economie.

"We gaan niet in één keer open, maar stap voor voorzichtige stap", aldus Trump tijdens de persconferentie. Hij voegde er aan toe dat 29 van de 50 staten in staat moeten zijn om relatief snel aan fase 1 te beginnen.

Een medewerker van het Witte Huis zegt dat deze richtlijnen aan de veilige en conservatieve kant zijn en dat ze zijn goedgekeurd door medische experts uit het Trump-team, onder wie viroloog Anthony Fauci.

New York nog tot 15 mei in lockdown

Eerder op donderdag maakte gouverneur Andrew Cuomo van New York bekend dat hij de lockdownmaatregelen vanwege de coronacrisis heeft verlengd tot 15 mei. Zes andere staten aan de oostkust en de stad Los Angeles aan de westkust volgden zijn voorbeeld.

De crisis raakt de economie hard; zo'n snelle stijging van het aantal werklozen heeft het land niet meegemaakt sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Fabrieken liggen stil, winkels zijn dicht en horeca en theaters hebben hun deuren gesloten. VS betreurt inmiddels 31.000 dodelijke slachtoffers als gevolg van het virus, meer dan welk land ter wereld dan ook.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.