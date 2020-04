Steeds meer telers in Nederland hebben last van het beruchte tomatenvirus ToBRFV. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft inmiddels bij 21 bedrijven het virus aangetroffen. Vooral de gemeente Westland is getroffen, met negen gevallen van ToBRFV.

De waakhond heeft donderdag een bericht daarover in AD bevestigd.

De NVWA heeft 1 november een meldplicht afgekondigd voor bedrijven die het vermoeden hebben van aanwezigheid van het virus. ToBRFV is alleen te bestrijden door zeer strenge hygiënemaatregelen in acht te nemen.

De beste manier om het virus te bestrijden, is om de hele teelt te ruimen. Maar dit is een financiële strop voor de telers. Bovendien bestaat altijd het risico dat ToBRFV zich nestelt in een volgende oogst op dezelfde grond. Een resistent zaadje bestaat nog niet.

Het virus is overigens niet schadelijk voor mens en dier. Maar de gevolgen van het virus voor de tomatensector kunnen enorm zijn. Het is zeer besmettelijk en lastig te bestrijden en veroorzaakt veel schade aan de tomatenoogst.

ToBRFV teistert de afgelopen maanden telers in heel veel landen. Het virus is onder meer aangetroffen in Duitsland, Italië, Jordanië, Israël, de VS en Mexico.