Het noodleningenpakket van 350 miljard dollar (bijna 323 miljard euro) dat in de Verenigde Staten beschikbaar was gekomen voor kleine bedrijven, is op. Nieuwe aanmeldingen voor het zogenoemde Paycheck Protection Program kunnen dan ook niet meer worden verwerkt, meldt de U.S. Small Business Administration (SBA) donderdag.

De leningen moesten de bedrijven helpen om hun werknemers te kunnen blijven betalen. Het gaat veelal om ondernemingen die gedwongen de deuren hebben gesloten vanwege de coronauitbraak.

De regering van Amerikaanse president Donald Trump heeft al bij het congres aangedrongen op het doorzetten van het hulpprogramma. Er is echter nog discussie of een wetsaanpassing ervoor moet zorgen dat ook andere instanties gebruik moeten kunnen maken van het geld. Dat laatste willen de Democraten graag.

Kleine banken willen bijvoorbeeld ook gebruik kunnen maken van overheidsgeld, zodat zij op hun beurt leningen aan bedrijven kunnen blijven verstrekken.