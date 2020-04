Er wordt dit jaar in Nederland veel minder uitgegeven aan eten en drinken dan vorig jaar. In totaal zal de omzet met zo'n 5,5 miljard euro dalen. Aan eten en drinken buiten de deur wordt 7,1 miljard euro minder uitgegeven, dat wordt voor een deel gecompenseerd doordat we meer uitgeven in de supermarkt.

Dat meldt het Food Service Instituut Nederland (FSIN) donderdag op basis van onderzoek. "We eten niet minder, maar we geven wel minder uit per kilocalorie. Bovendien missen we omzet van miljoenen toeristen die een luxe consumptiegedrag hebben", zegt Jan-Willem Grievink, de directeur van het FSIN. En de zogenoemde anderhalvemetereconomie zal de horeca parten blijven spelen.

Meteen nadat de maatregelen in verband met de coronacrisis werden aangekondigd, veranderde ons eetpatroon. Uiteraard omdat we niet meer uit eten kunnen. "Maar bij het hamsteren zag je ook meteen dat mensen van premium naar mainstream gingen met de aankoop van eten in blik, pasta en rijst. Niet bepaald ultieme verwenproducten."

Met name de impact op de zogenoemde foodservice is groot. Behalve de horeca valt daar ook catering en de bedrijfskantine onder. De 'klassieke' horeca levert volgens het FSIN 4,5 miljard euro aan omzet in, de gemakshoreca zoals snackbars, winkels bij tankstations en fastfood 1,7 miljard euro. "De cateraars 974 miljoen euro."

De uitgaven aan eten dat we thuis laten brengen, door de supermarkt of het restaurant, zal met 20 procent toenemen naar 4,6 miljard euro. In de supermarkt doen we minder snel impulsinkopen. Bij de speciaalzaken, die al jaren de omzet zien dalen, zal de daling nu juist minder snel gaan. "Als we thuis wat lekkerder willen eten, halen we daar de producten", aldus Grievink.