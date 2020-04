5,2 miljoen Amerikanen hebben in de week van 11 april een werkloosheidsuitkering aangevraagd, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag. Hiermee komt het totale aantal Amerikanen dat in de laatste vier weken een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd uit op 22 miljoen.

Economen gingen in een enquête van persbureau Reuters gemiddeld uit van 5,5 miljoen aanvragen. De werkloosheidsaanvragen zijn de actueelste cijfers die een indicatie geven van de stand van de economie.

Deze week kwamen er meer cijfers over de Amerikaanse economie naar buiten. Die lijkt bijzonder hard te zijn geraakt door de uitbraak van het coronavirus.

Zo is de productie van fabrieken waarschijnlijk gedaald naar het laagste niveau sinds 1946 en namen de detailhandelsverkopen al in maart met 8,7 procent af. Niet eerder is er zo'n grote daling geregistreerd.

