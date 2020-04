Naast online supermarkten en restaurants die vooral bezorgen zien ook voedingsspeciaalzaken en drankwinkels hun omzet stijgen tijdens de coronacrisis. Dit schrijven economen van ABN AMRO in een vrijdag gepubliceerd rapport over de consumptieve bestedingen in Nederland.

"Door het verplicht thuiswerken is er waarschijnlijk overdag meer tijd om

boodschappen te doen bij dit soort winkels", aldus de economen.

Het valt ze ook op dat aankopen die normaliter in het weekend plaatsvinden, zoals bij speciaalzaken en doe-het-zelfzaken, nu ook vaker doordeweeks plaatsvinden. Zij denken dat dit komt omdat de consument dit geld normaliter zou uitgeven in de horeca.

"Kortom, het weekpatroon in bestedingen van consumenten is tijdens de lockdownperiode weggevallen."

De particuliere consumptie is evenwel in de laatste weken enorm gedaald. Tijdens het paasweekend werd er volgens de economen 22 procent minder uitgegeven door consumenten.

Op basis van de huidige gegevens denken de economen dat de consumptie in heel 2020 zo'n 4,75 procent lager zal uitvallen. In dit scenario gaan ze er wel van uit dat de intelligente lockdown zo'n twee maanden duurt, van 12 maart tot 12 mei.

Ter vergelijking: tijdens het dieptepunt van de financiële crisis in 2009 daalde de consumptie met ongeveer 2 procent.

