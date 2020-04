105.000 ondernemers en ruim 17.000 consumenten hebben sinds de uitbraak van het coronavirus bij Nederlandse banken aangeklopt voor financiële steun, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag. Hierbij moet gedacht worden aan uitstel van betalingen, het bieden van leningen en het verschaffen van kredieten voor bedrijven. Het NVB schrijft dat er in totaal zo'n 5,4 miljard euro mee gemoeid is.

Het grootste deel van die 5,4 miljard euro gaat naar financiële steun voor bedrijven.

Bijna 100.000 ondernemingen, waarvan het grootste deel mkb'ers, hebben voor een half jaar uitstel van aflossing gekozen. Hiermee is in totaal 2,4 miljard euro gemoeid. Nog eens vijfduizend bedrijven hebben bij banken aangeklopt voor een lening of een grotere kredietruimte, met een totaalwaarde van bijna 3 miljard euro.

"De coronacrisis slaat hard toe in tal van bedrijfstakken. Veel bedrijven hebben te maken met wegvallende omzet en hebben een acute behoefte aan liquiditeit. We horen terug dat uitstel van aflossing op lopende leningen daarbij goed van pas komt, ook in de opmaat naar de anderhalvemetereconomie", schrijft NVB-voorzitter Chris Buijink.

Van de ruim 17.000 consumenten hebben er 14.000 uitstel van hypotheekbetalingen gekregen bij banken. Volgens NVB duurt die betaalpauze in de meeste gevallen één tot drie maanden. De overige circa 3.500 consumenten hebben uitstel van betaling gekregen op lopend consumptieve leningen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.