De sierteelt zal waarschijnlijk het meest lijden onder de coronacrisis, denken economen van Rabobank. De omzet in deze sector zal in het tweede kwartaal met zo'n 70 procent dalen, in het derde kwartaal met 40 procent en in de laatste maanden van dit jaar met 15 procent.

Dat schrijven de economen in een donderdag gepubliceerd rapport over de invloed van de coronacrisis op verschillende sectoren.

Ook andere ondernemingen in de land- en tuinbouw moeten vrezen voor een flinke klap. De economen halen aan dat de prijzen van kalfsvlees en frietaardappelen sterk zijn gedaald en dat ook de melkprijs onder druk staat.

Ook de horeca en winkeliers worden hard geraak; zo worden opticiens, kledingwinkels en meubelspeciaalzaken geconfronteerd met omzetdalingen tot 8 procent. "Online verkoop vangt de forse fysiekeomzetdaling bij lange na niet op", zegt Carin van Huët, directeur sectormanagement bij Rabobank.

"Sluiten betekent direct nul inkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen. De economische schade zal groot zijn, met vele tienduizenden werklozen in deze branche en grote leegstand in winkelgebieden."

Voor het toerisme is er één lichtpuntje te melden: "Als de maatregelen versoepeld worden per 1 juni, dan verwachten we dat meer Nederlanders dit jaar hun vakantie zullen vieren in eigen land", aldus Van Huët. "Dit biedt mogelijk enigszins perspectief in een verloren jaar."

