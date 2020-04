De hoeveelheid goederen die in de Rotterdamse haven zijn verwerkt, lag in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 9 procent lager dan een jaar eerder. Voor heel 2020 zou de teruggang 10 tot 20 procent kunnen bedragen, aldus het Havenbedrijf Rotterdam donderdag.

Veel zal daarbij afhangen van hoelang de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus in stand blijven en hoe snel de productie en handel zich herstellen.

"Gesloten fabrieken, strengere grenscontroles en restricties in persoonlijke bewegingsvrijheid hebben wereldwijd samenlevingen ontwricht. Deze ongekende situatie en de gevolgen daarvan hebben effect op knooppunten van internationale handelsstromen zoals de haven van Rotterdam", aldus het Havenbedrijf.

Het was niet alleen maar kommer en kwel in de haven in het eerste kwartaal: de hoeveelheid containers die werden overgeslagen lag vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar en de overslag van biomassa nam toe. "Grote investeringsprojecten gaan gewoon door", zegt het Havenbedrijf.

