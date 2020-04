Klanten van de Triodos Bank met meer dan 100.000 euro aan spaargeld gaan daar per 1 juli een negatieve rente over betalen, maakte de bank woensdagavond bekend. Dit is een unicum: geen enkele andere bank in Nederland heeft een negatieve rente ingevoerd voor spaarders met minder dan 1 miljoen euro.

Tevens verhoogt de bank de kosten voor het hebben van een betaalrekening en moeten klanten ook voor hun spaarrekening gaan betalen. De kosten voor een betaalrekening gaan van 3,50 euro naar 5,00 euro per maand. En spaarders gaan 2 euro per maand betalen voor hun rekening.

Algemeen directeur Matthijs Bierman van Triodos Bank wijst in gesprek met NRC onder meer op de lage rentestand. "Door de lage rente kunnen we niet meer zoals in het verleden de kosten voor een spaarrekening of betaalrekening goedmaken door de renteopbrengsten op de tegoeden", zegt Bierman.

Daarnaast spelen investeringen, waaronder investeringen in de bestrijding van financiële criminaliteit, en het ECB-beleid ook een rol, verklaart de algemeen directeur. De bank moet namelijk voldoende spaargeld onmiddellijk beschikbaar houden om de klanten die spaargeld willen opnemen te kunnen bedienen.

Bierman benadrukt in gesprek met NRC dat de aanpassingen niet samenhangen met de coronacrisis. Hij zegt dat het besluit al voor de uitbraak was genomen.