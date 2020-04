De 350 miljard dollar (320 miljard euro) aan steun die eind maart voor het midden- en kleinbedrijf in de Verenigde Staten opzij gezet is, zal later op woensdag verbruikt zijn. Dat meldt The Wall Street Journal. Het bedrag moest de impact van het coronavirus op Amerikaanse bedrijven verzachten.

Op woensdag zullen de onderhandelingen tussen het Witte Huis en het Congres over de aanvulling van het potje voor het midden- en kleinbedrijf hervat worden, vertellen bronnen aan The Wall Street Journal.

Het oorspronkelijke bedrag was onderdeel van het economisch steunpakket ter waarde van 2 biljoen dollar (1,83 biljoen euro). Met het geld kon onder meer de loonbetaling doorgang vinden.

