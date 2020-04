De totale omzet van supermarkten in Nederland is dankzij de paasboodschappen in week 15 uitgekomen op 915 miljoen euro, een stijging van 6,3 procent ten opzichte van dezelfde week in de 2019. Dat meldt analysebedrijf Nielsen op woensdag.

Helemaal als een verassing komt de omzetstijging niet. In de aanloop naar Pasen liet 55 procent van de Nederlandse consumenten weten evenveel of zelfs meer zin te hebben in Pasen dan in voorgaande jaren.

"We besteden momenteel meer tijd aan werken, eten en vieren thuis, we zien dat de Nederlandse consument het beste uit de situatie probeert te halen", aldus Johan Vrancken, managing director van Nielsen Benelux Connect in een persbericht.

"Dit betekent dat we in plaats van naar restaurants of cafés te gaan voor een paasbrunch met ons gezin, we meer thuis gaan vieren, eten en bakken. We zien deze trends in onze data, aangezien de verkoop van ingrediënten zoals bakproducten stijgt."