De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over de data waarop er over een vrijhandelsakkoord gesproken kan worden. Dat maken de partijen woensdag in een gezamenlijke verklaring bekend.

De gesprekken over de onderhandelingsrondes zijn "constructief" verlopen, zo geven de partijen in de verklaring aan. Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden de onderhandelingen gevoerd per videoverbinding.

Er zal worden begonnen met drie gespreksrondes. De eerste staat gepland voor 20 april, de tweede voor 11 mei. De derde en vooralsnog laatste onderhandelingsronde zal op 1 juni plaatsvinden. Dan zal tevens de voortgang geëvalueerd worden.

De Britse premier Boris Johnson heeft de deadline voor een nieuwe handelsdeal op eind december 2020 gezet. Tijdens de overgangsperiode geldt de huidige status quo: de EU-regels gelden het komende jaar ook nog in het VK. Hierdoor hebben bedrijven en organisaties de tijd om zich voor te bereiden op de mogelijk nieuwe regels die vanaf 2021 gelden.