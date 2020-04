Amazon beraadt zich op zijn activiteiten in Frankrijk nu het na een gerechtelijke uitspraak alleen nog maar essentiële goederen zoals etenswaren en medisch gerelateerde spullen mag leveren. Mogelijk zal het bedrijf zijn activiteiten tijdelijk helemaal onderbreken, zo zegt een woordvoerder woensdag.

Amazon zegt in een reactie "versteld" te staan van de uitspraak die de Franse rechter dinsdag deed naar aanleiding van klachten van een Franse vakbond. Die klachten hadden te maken met de arbeidsomstandigheden in de distributiecentra en het risico dat personeel loopt op besmetting met het coronavirus.

"Onze interpretatie van het oordeel is dat we mogelijk onze activiteiten in Frankrijk moeten opschorten", aldus de woordvoerder. Het bedrijf is de uitspraak nog aan het bestuderen en verwacht in beroep te zullen gaan.

Daarnaast moet de webgigant van de rechter onderzoek doen naar het risico dat medewerkers in de distributiecentra lopen op besmetting met het coronavirus.

Amazon zegt dat er al een reeks aan maatregelen genomen is, waaronder het meten van de temperatuur van werknemers, het uitdelen van gezichtsmaskers en het zorgen voor voldoende onderlinge afstand.

