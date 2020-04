Een op de vijf ondernemers schatte in 2019 de eigen financiële buffer in op minder dan drie maanden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag in samenwerking met TNO op basis van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid, die nog voor de coronacrisis werd afgenomen.

Overleven zonder inkomsten uit het eigen bedrijf zou volgens de resultaten dus voor 20 procent van de zelfstandigen snel een probleem worden. Overigens schatte bijna 40 procent van de ondervraagden in dat ze het wel een jaar of langer zouden kunnen volhouden. 16 procent durfde geen schatting te doen.

Van alle 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers heeft bijna 1 miljoen geen personeel in dienst, waarmee zij zzp'er zijn. Zzp'ers denken volgens de enquête veelal langer te kunnen overleven dan de ondernemingen met personeel, met respectievelijk 41 tegenover 34 procent.

Taxichauffeurs, kappers en kunstenaars snelst in de problemen

Als alleen naar zzp'ers wordt gekeken, blijkt dat de mensen die een transport/logistieke, dienstverlenende, creatieve of taalkundige baan hebben, verwachten dat ze het minst lang kunnen overleven zonder inkomen. Zij antwoordden relatief het vaakst dat ze een buffer van maximaal drie maanden hebben.

Onder deze groep vallen bijvoorbeeld taxichauffeurs, sportinstructeurs, kappers, kunstenaars en horecaondernemers. "Dit zijn beroepen die in verband met de coronamaatregelen tijdelijk minder of geen werk hebben", schrijft het CBS.

Zzp'ers in de agrarische sector schatten relatief het minst vaak in een buffer van minder dan drie maanden te hebben.

