Het percentage 15- tot 75-jarigen met betaald werk daalde in maart van 69,3 naar 69,1 procent. Dit is de sterkste daling in zes jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In onder meer de horeca werd de grootste piek in het aantal nieuwe WW-uitkeringen gemeten.

Eind maart registreerde het UWV een toename van 10.000 WW-uitkeringen, waarmee het totaal op 250.000 lopende WW-uitkeringen uitkwam.

De horeca en catering, uitzendbedrijven en de culturele sector zagen de grootste stijgingen. Het ging respectievelijk om toenames van 224 procent, 143 procent en 94 procent. Dit zijn de sectoren die het hardst zijn geraakt door de coronamaatregelen.

"Lang niet iedereen die met betaald werk stopte, werd werkloos", schrijft het CBS. Zo stopten er in maart relatief veel mensen die niet per direct weer op zoek gingen naar een nieuwe baan of daarvoor beschikbaar waren. Deze personen worden officieel niet tot de beroepsbevolking gerekend, waardoor het werkloosheidspercentage in maart op 2,9 procent bleef steken.

De groep die niet direct op zoek is naar een andere baan, nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld elfduizend personen per maand toe. "Deze toename heeft naar alle waarschijnlijkheid ook te maken met de in maart genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", meldt het CBS.

Overigens piekte de arbeidsparticipatie in januari en februari. In beide maanden bedroeg het aandeel 69,3 procent. Er is dus nog altijd een relatief hoge arbeidsparticipatie. Vóór de daling in maart nam het aantal werkenden in de drie voorafgaande maanden nog met zo'n vierduizend per maand toe.

