De plaatsing van de Geldmaat, de nieuwe gezamenlijke geldautomaten van de grote banken ING, ABN AMRO en Rabobank, loopt vertraging op als gevolg van het coronavirus. Dat zegt een woordvoerder van Geldmaat woensdag desgevraagd tegen NU.nl.

"Zodra de maatregelen vanuit de overheid rondom COVID-19 dat toelaten, pakken we het fysieke gedeelte van de planning weer op", aldus de woordvoerder. De gele geldautomaten komen door heel het land in de plaats van de geldautomaten van de banken. In januari vorig jaar werd de eerste Geldmaat geplaatst, nu zijn er ruim duizend.

De woordvoerder wil niet zeggen hoeveel gele geldautomaten er uiteindelijk zullen komen. "We willen geen getallen noemen, die zijn niet altijd houdbaar. Er verandert zo veel, kijk maar naar de huidige situatie." Door de vervanging van de geldautomaten van de banken door de uniforme automaten, kan het aantal geldautomaten per saldo lager uitkomen.

"We plaatsen extra automaten waar nodig en minder waar mogelijk", zegt de Geldmaat-woordvoerder. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van contant geld is daarbij leidend. In de oorspronkelijke planning zouden alle automaten van de banken eind dit jaar vervangen moeten zijn, dat wordt nu begin 2021.

ABN AMRO is gestopt met vervangen van automaten

ABN AMRO timmerde eind vorig jaar ruim de helft van de eigen geldautomaten dicht, omdat deze het doelwit waren van criminelen die een methode hadden ontwikkeld om deze te kraken. De bank zou de machines vervangen door exemplaren met een ander systeem, die niet gevoelig zijn voor plofkraken.

"Vanuit ABN AMRO hebben we de geldautomaten die niet gemist konden worden inmiddels allemaal vervangen en die zijn weer te gebruiken. Dat bleken er tientallen te zijn", zegt een woordvoerder van ABN. De paar honderd automaten die nog dichtgetimmerd zijn, worden niet meer vervangen door ABN maar deze verdwijnen en daar komt waar nodig een Geldmaat voor in de plaats.

Behalve ABN besloot ook Geldmaat eind vorig jaar automaten dicht te timmeren, daar ging het om negentig stuks. "Die moeten nog vervangen worden, dat gaat mee in de grotere planning", besluit de woordvoerder van Geldmaat.