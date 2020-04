Het aantal vluchten van en naar luchthaven Schiphol is in maart met 34 procent gedaald ten opzichte van maart vorig jaar, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in de tweede helft werd het een stuk minder druk op Schiphol: het aantal vluchten nam af met 66 procent, terwijl het aantal passagiers zelfs met 83 procent terugviel.

Het vliegverkeer wereldwijd is sinds halverwege maart in elkaar gestort door maatregelen van nationale overheden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Door de corona-uitbraak hebben meerdere overheden besloten om een inreisverbod in te voeren. Zo weert Nederland sinds 13 maart vluchten uit China, Hongkong, Iran, Zuid-Korea en Italië en is de gehele Schengenzone sinds 18 maart op slot.

Door die tweedeling maakt ook het CBS onderscheid tussen de eerste en de tweede helft van maart. Waar het aantal vluchten van en naar Schiphol in het eerste deel van maart ruim 5 procent lager lag, was dat tussen 16 en 31 maart maar liefst een vermindering van 66 procent.

Ook het aantal vervoerde passagiers stortte in de tweede helft van maart in: een vermindering van 83 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft was dat 'slechts' een min van 26 procent.

Vooral het aantal passagiers van en naar China nam af: een daling van ruim 89 procent. Dat is niet gek, want de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, KLM, besloot in maart niet meer op het land te vliegen.

Het opschorten van al het vliegverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten sinds 12 maart is ook terug te zien in het passagiersvervoer. Dit was in maart 56 procent minder in vergelijking met een jaar eerder.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.