De vraag naar olie daalt in de maand april naar een niveau dat in de afgelopen 25 jaar niet meer is gezien, voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn maandelijkse update over de markt.

De olieproducerende landen zijn het maandag eens geworden over een broodnodige vermindering van de productie. Maar het agentschap voorziet dat dit niet genoeg zal zijn om de terugval in de vraag te ondervangen.

De afspraken om de productie te verminderen, zijn volgens het IEA wel een goed begin. "Maar er is geen overeenkomst denkbaar waarbij het aanbod zoveel wordt teruggebracht dat het de uitval in vraag op de korte termijn tenietdoet."

Doordat de vraag veel sneller terugloopt dan het aanbod wordt teruggeschroefd, dalen de prijzen. Als gevolg van de coronacrisis is de economische activiteit flink teruggelopen en daardoor de vraag naar olie ook.

Na de voorspelling van het IEA daalde de olieprijs behoorlijk. De prijs van een vat Brentolie ging woensdagochtend met 5 procent omlaag tot 28,11 dollar.

