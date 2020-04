Lelystad Airport, waar tot zeker eind 2021 geen groot vliegtuig opstijgt, krijgt een nieuwe directeur. De huidige directeur, Hanne Buis, keert terug bij Royal Schiphol Group. Buis was sinds januari 2017 de hoogste baas op Lelystad Airport. De verwachting was destijds dat de luchthaven in 2018 zou opengaan voor de commerciële burgerluchtvaart.

In haar nieuwe functie wordt Buis verantwoordelijk voor onder meer projecten zoals de nieuwe pier en terminal op luchthaven Schiphol. Net als de uitbreiding van Lelystad Airport zijn deze projecten op Schiphol gericht op een toename van het vliegverkeer.

Schiphol Group liet vorige maand weten dat in het licht van de huidige coronacrisis alle projecten onder de loep genomen worden. Waar de luchtvaart al jaren groeit, heeft de coronacrisis het hele speelveld veranderd: in plaats van groei, is er nu sprake van enorme krimp.

De opening van Lelystad Airport is al vele malen uitgesteld; er is veel weerstand tegen vanwege de impact op het milieu. Wilma van Dijk wordt de nieuwe directeur van Lelystad Airport. Volgens topman Dick Benschop van de Schiphol Group gaat Lelystad Airport in november 2021 open.