Chipmachinefabrikant ASML heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een lagere winst en omzet geboekt, meldt het concern uit Veldhoven woensdag. Door alle onzekerheid rond de coronacrisis laat ASML de verwachtingen voor de rest van 2020 los.

De omzet in de eerste drie maanden van dit jaar kwam uit op 2,4 miljard euro en de winst daalde naar 391 miljoen euro. In het laatste kwartaal van 2019 behaalde ASML een winst van 1,1 miljard euro.

Eerder waarschuwde ASML al dat de omzet in het eerste kwartaal lager zou uitvallen. Dit kwam onder meer doordat twee in het eerste kwartaal verscheepte EUV-chipmachines pas in het tweede kwartaal meetellen.

ASML ziet de vraag voorlopig nog niet afnemen en ook zijn er geen orders geannuleerd. "Ondanks de uitdagende omstandigheden hebben we tot nu toe de bedrijfsvoering van ASML kunnen voortzetten", aldus topman Peter Wennink.

Veel beursgenoteerde ondernemingen zien af van de winstuitkering (dividend) aan aandeelhouders om de financiële buffers op te bouwen. Maar ASML wil nog eens 1,35 euro per aandeel uitkeren over 2019. Wel stopt het concern voorlopig met het opkopen van aandelen.