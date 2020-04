De Verenigde Staten hebben woensdag een akkoord bereikt met de noodlijdende luchtvaartindustrie over een steunpakket met een waarde van in totaal 25 miljard dollar (22,78 miljard euro). Het miljardenpakket is ervoor bedoeld om salarissen van te betalen, zodat werknemers in de Amerikaanse luchtvaart niet massaal hun werk verliezen.

De 25 miljard dollar is een combinatie van leningen en directe subsidies. Zo ontvangt American Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij in de VS, in totaal 5,8 miljard dollar. Hiervan hoeft slechts 1,7 miljard dollar terugbetaald te worden.

Het geld is nodig, omdat de industrie sinds de uitbraak van het coronavirus wankelt. Het passagiersvervoer in de VS is door de virusuitbraak met zeker 95 procent gedaald. Met het geld hoopt de industrie dat de werkgelegenheid tot oktober op peil blijft, wanneer de luchtvaart naar verwachting weer de weg omhoog zal vinden.

Luchtvaartkoepel IATA schreef dinsdag dat de verliezen voor de sector wereldwijd in 2020 is opgelopen tot 310 miljard dollar. Begin april lag het aantal vluchten wereldwijd volgens de koepel 80 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De organisatie denkt dat het binnenlands vervoer mogelijk aan het begin van het derde kwartaal weer een beetje op gang komt, maar verwacht dat dat voor het internationale vervoer langer duurt omdat overheden terughoudend zijn in het vrijgeven van het vliegverkeer.