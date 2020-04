Amazon mag de komende tijd in Frankrijk alleen nog essentiële goederen zoals voedsel en medisch gerelateerde spullen leveren. De webgigant moet bovendien degelijk onderzoek doen naar het risico dat medewerkers in de distributiecentra lopen op besmetting met het coronavirus. Dat heeft een Franse rechtbank dinsdag bepaald.

Amazon ligt onder vuur van de Franse vakbonden, waarvan sommige verlangen dat het bedrijf de activiteiten in het land helemaal opschort. Er zou te weinig ruimte in de centra zijn waar de online bestelde spullen worden verzameld, ingepakt en verscheept, om veilig te kunnen werken.

Amazon heeft laten weten dat het zich niet kan vinden in de uitspraak van de rechter. Het bedrijf zegt dat in de Franse distributiecentra dezelfde voorzorgsmaatregelen zijn genomen als in andere landen. De temperatuur van werknemers wordt gemeten en er wordt gewerkt met mondkapjes en desinfecterende gel.

De rechtbank zegt onder andere dat Amazon niet genoeg heeft gedaan om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Dat zou zijn vastgesteld door inspecteurs.

Amazon heeft van de rechtbank 24 uur de tijd gekregen om de producten die het verzendt terug te brengen tot boodschappen, hygiëneproducten en medische spullen. Als de webwinkel dat niet op tijd doet, krijgt het een boete van 1 miljoen euro per dag.