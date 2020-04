Eventure, een uitzendbureau dat is gespecialiseerd in het leveren van personeel voor evenementen, feesten en festivals, heeft faillissement aangevraagd. Dat bevestigt directeur Rob Seveke aan NU.nl. De coronacrisis met alle maatregelen en vooruitzichten die daarmee gepaard gaan, hebben het bedrijf de das om gedaan.

"Het ene na het andere evenement wordt afgelast en de verwachtingen zijn wat dat betreft ook heel ongunstig", zegt Seveke, die afgelopen vrijdag de papieren voor het bankroet heeft ingediend. Eventure leverde onder meer personeel voor grote evenementen als Lowlands, Emporium en de Vierdaagse feesten.

Eventure leverde voor feesten en festivals onder andere barpersoneel, mensen voor de muntverkoop, ticketscanners en gastheren- en dames. Seveke begon in 2007 met het bedrijf. "Ik ben toen zaken gaan doen met grote partijen als Mojo en Matrixx, dan gaat het hard." Op de loonlijst van het bedrijf staan zes mensen, via het uitzendbureau zijn jaarlijks drie- tot vierduizend mensen aan het werk.

"Dit zijn de maanden waar we het van moeten hebben, ons seizoen loopt van maart, april tot oktober. Daarin behalen we 90 procent van de omzet", aldus Seveke. "Dan creëer je het vet op de botten." Vorig jaar kende Eventure door omstandigheden een wat minder jaar, voor dit jaar zijn de vooruitzichten dramatisch. "De toekomst is te onzeker."