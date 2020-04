In de maand maart werd voor 5,8 miljard euro afgerekend met het onlinebetalingssysteem iDEAL. Er werd 62,8 miljoen keer betaald via iDEAL, het gemiddelde bedrag was 92,69 euro. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

"Het gemiddelde bedrag ligt daarmee fors hoger dan de maand ervoor", zegt een woordvoerder van de betaalorganisatie. In februari werd per transactie 80,86 euro afgerekend.

Brancheorganisatie Thuiswinkel.org liet eerder al weten dat consumenten nog meer online kopen sinds de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen van kracht zijn. Vooral online boodschappen doen zou bezig zijn aan een opmars.

Gezien de hoogte van de bedragen die online zijn afgerekend, gaat het inderdaad om grotere aankopen, zoals boodschappen. De toename van het online shoppen en betalen, gaat ten koste van pinnen en contant betalen in de fysieke winkels.

In de laatste week van februari werd 106 miljoen keer gepind, in de laatste week van maart was dat nog maar 81 miljoen keer. Ook werd circa de helft minder contant geld opgenomen.