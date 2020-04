Het aantal aanvragen door ondernemers bij uitkeringsinstantie UWV voor de loonkostenregeling is na het paasweekend opgelopen naar 85.827, schrijft de instantie dinsdag. Vrijdag waren dat er nog 78.769. Verder beantwoordde het UWV ruim 12.000 vragen over de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Het aantal aanvragen per dag bij het noodloket neemt dus gestaag af. Het noodloket ging op 6 april open, waarop tienduizenden ondernemingen aanklopten bij het UWV. Binnen twee dagen passeerde de teller al de vijftigduizend aanvragen. Inmiddels zijn er dus nog eens bijna 36.000 bijgekomen.

NOW is in het leven geroepen voor ondernemingen die omzet mislopen door het coronavirus. Zo wil het kabinet voorkomen dat ondernemingen meteen werknemers ontslaan. Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20 procent kunnen gebruikmaken van de regeling, zodat zij de lonen kunnen doorbetalen. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen ondernemingen 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

Een kleine zeventigduizend ondernemingen hebben inmiddels geld uitgekeerd gekregen van het UWV, goed voor bij elkaar zo'n 1,3 miljard euro.

