Olieproducerende landen sloten afgelopen maandag definitief een historisch akkoord om de olieproductie te beperken. Nog nooit spraken landen af om de productie zo fors te verlagen, maar analisten vrezen dat het effect zal uitblijven.

De minimale impact die het akkoord had op de olieprijs spreekt boekdelen, aldus marktkenners. Na bekendmaking dat het laatste land aan boord was met de plannen, stegen de olieprijzen zo'n 0,5 tot 1,6 procent.

Voor een vat Brentolie werd maandagmiddag iets meer dan 32 dollar betaald. Dit komt niet in de buurt van de bijna 60 dollar die medio februari nog werd aangetikt en waarschijnlijk duurt het ook nog wel even voordat dat niveau weer wordt bereikt.

Maandag spraken 23 olieproducerende landen af de productie te verlagen na vier dagen onderhandelen. Dan gaat het om de traditionele dertien OPEC-landen zoals Saoedi-Arabië, Irak, Venezuela en Nigeria die al langer deel uitmaken van het oliekartel, maar ook om bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada.

Historisch akkoord

Samen gaan deze landen hun productie met 9,7 miljoen vaten per dag verlagen, omgerekend ongeveer 10 procent van de wereldproductie. Nog nooit werd afgesproken om de productie zoveel te verlagen door zoveel landen, een historisch akkoord dus.

Maar er valt nog veel op af te dingen, denken analisten. Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO merkt ten eerste al op dat bij het startpunt van de productiebeperkingen gesmokkeld wordt. Zo verlaagt Saoedi-Arabië de olieproductie flink, maar neemt het land als startpunt het verhoogde productieniveau van de laatste weken. "Het is een beetje als met de uitverkoop, eerst de prijzen flink omhoog om ze vervolgens met korting weg te doen", aldus Van Cleef.

Verder valt er veel af te dingen op de toezeggingen van de VS en Canada. Zij zeggen hun productie te gaan verlagen doordat de sector sowieso minder zal produceren met de huidige prijs. Dit zijn eigenlijk geen echte verlagingen, vinden analisten van de Amerikaanse bank Goldman Sachs.

Auto's rijden niet, vliegtuigen staan aan de grond

Van Cleef vraagt zich ook af in hoeverre landen wel gaan nakomen wat ze hebben afgesproken. "Er zitten ook aan aantal landen tussen die zich niet altijd aan hun afspraken houden." Hij merkt ook op dat een onderdeel van het akkoord is dat landen hun reserves opbouwen. Op de lange termijn blijft er dan druk bestaan op de olieprijs.

En alles valt sowieso in het niet bij de vraaguitval die is ontstaan in Europa en de Verenigde Staten om verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Mensen pakken de auto niet meer en vliegtuigen staan al een tijdje aan de grond. Dit zorgt voor lagere vraag van 30 miljoen vaten olie per dag.

Volgens Harry Tchilinguirian, analist bij de Franse bank BNP Paribas, zorgt het nieuwe akkoord dan ook voor niet meer dan een minimumniveau voor de olieprijs. ABN-analist Van Cleef verwacht dat de olieprijs uiteindelijk zal herstellen aan het einde van het jaar naar rond de 45 dollar per vat, als het openbare leven in mei en juni tenminste weer op gang komt.

"We zien wel eens vaker situaties waarbij er overproductie is, maar deze cijfers zijn ongekend. Dit zijn wel bizarre tijden."