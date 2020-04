De wereldeconomie zal dit jaar waarschijnlijk in de grootste economische crisis belanden sinds de crisis van de jaren dertig, schrijven economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag. De VN-organisatie gaat ervan uit dat de wereldeconomie in 2020 met 3 procent zal krimpen, gevolgd door een jaar van herstel in 2021. Ook de Nederlandse economie zal hard geraakt worden door het virus: het IMF voorspelt een krimp van 7,5 procent.

De wereldeconomie wordt geraakt door maatregelen die worden genomen om het coronavirus in te dammen. Door reisrestricties, (gedeeltelijke) lockdowns en social distancing is de economische activiteit ingestort.

De VN-organisatie heeft de economische crisis dan ook omgedoopt tot The Great Lockdown. "De omvang en het tempo van het instorten van de activiteit hebben wij in onze levens nog nooit meegemaakt", schrijft IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath.

En dus heeft het IMF de economische groeiverwachting met maar liefst 6,3 procentpunten moeten verlagen ten opzichte van januari dit jaar: van een groei van 3,3 procent, naar een krimp van 3 procent ten opzichte van vorig jaar.

De Nederlandse economie zal zelfs met 7,5 procent krimpen, verwacht het IMF. Daarmee is de raming pessimistischer dan het meest extreme scenario van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB gaat in het slechtste geval uit van een krimp van 7,2 procent.

Volgend jaar herstel van 5,8 procent

Het IMF gaat ervan uit dat de wereldeconomie in de tweede helft van 2020 weer enig herstel zal laten zien, ervan uitgaande dat het aantal coronavirusbesmettingen afneemt, de economische steunpakketten ervoor zorgen dat het aantal faillissementen beperkt blijft en de werkloosheid niet te ver zal oplopen.

De wereldeconomie zal dan in 2021 herstellen met een groei van 5,8 procent. De groei voor volgend jaar ligt hoger dan eerder gedacht, omdat de groei in 2020 lager uitkomt.

