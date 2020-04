Philips introduceert een eenvoudiger beademingsapparaat dat op grotere schaal geproduceerd kan worden om te voldoen aan de vraag naar apparaten. Het concern kan meteen de productie van deze eenvoudigere apparaten opvoeren naar vijftienduizend per week.

Philips ziet zich geconfronteerd met een enorme vraag naar de traditionele beademingsapparaten door de uitbraak van het coronavirus. Het concern probeert de productie van de apparaten op te voeren, maar zal pas in het derde kwartaal vierduizend van deze apparaten per week kunnen maken.

Daarom introduceert het concern een eenvoudigere versie, de E30. "Coronapatiënten die nog niet op de intensive care hoeven te liggen, kun je hiermee beademen om te voorkomen dat ze verslechteren en op de ic terechtkomen waar ze zo'n complex apparaat nodig hebben", legt een woordvoerder uit. "Uiteindelijk is het aan de arts hoe die zo'n beademingsapparaat toepast."

"Door die mix te kunnen aanbieden van complexe apparaten en eenvoudige, hopen we beter aan de vraag te kunnen voldoen dan eerst."

Het apparaat is vorige week woensdag goedgekeurd door de FDA, de Amerikaanse toezichthouder op de zorg, en vorige week donderdag is de productie begonnen. Philips is bezig om ook goedkeuring te krijgen in andere landen.