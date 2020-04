De Europese Unie maakt per direct 2,7 miljard euro vrij voor de Europese gezondheidszorg, schrijft de EU dinsdag. Dit geld is in eerste instantie bedoeld voor de aanschaf van medische apparatuur. Het steunprogramma, dat Emergency Support Instrument (ESI) heet, komt voort uit de Europese zevenjaarsbegroting, het zogeheten Meerjarig Financieel Kader (MFK).

"Vandaag (dinsdag, red.) mobiliseren we de Europese begroting om dokters en verpleegkundigen in de frontlinie, maar ook de zieken en hun families te steunen", schrijft Eurocommissaris Johannes Hahn (Begroting).

De miljarden zijn in eerste instantie bedoeld om broodnodige medische spullen van te kopen als beademingsapparatuur en maskers, waar momenteel een tekort aan is. Ook gaat het geld naar het vervoer van apparatuur en patiënten in grensgebieden en het werven van medisch personeel.

Op de middellange termijn kunnen lidstaten bij het ESI aankloppen voor geld om bijvoorbeeld massaal coronatests aan te schaffen of om in medisch onderzoek te steken.

