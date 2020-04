Holland Casino heeft vorig jaar een sterk financieel resultaat geboekt, maar vanwege de coronacrisis maakt het bedrijf geen winst over naar de Staat, de eigenaar van de casinoketen.

Vorig jaar zag Holland Casino het aantal gasten stijgen, meldt het concern dinsdag. Onder meer hierdoor stegen de brutobaten met 11 procent naar 728,9 miljoen euro.

Maar ook de casinoketen heeft last van de uitbraak van het coronavirus. Sinds half maart zijn de veertien vestigingen en het hoofdkantoor gesloten. Tot en met 28 april blijven de vestigingen in ieder geval dicht.

Het is onduidelijk wat er daarna gebeurt, maar volgens topman Erwin van Lambaart staat vast dat Holland Casino hard geraakt zal worden.

"Fijn dat we zo'n topjaar achter de rug hebben en dat we daarmee een stevig fundament hebben neergelegd voor de toekomst", aldus Van Lambaart. "Dat fundament hebben we hard nodig, want die toekomst ziet er ineens drastisch anders uit door de maatregelen die zijn ingevoerd rondom het indammen van het coronavirus."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.